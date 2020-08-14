Додон: Я не хочу столкновений – ни в нашей стране, ни в Беларуси

Президент Игорь Додон сравнил протесты в Беларуси против результатов президентских выборов с событиями 7 апреля 2009 года в Молдове, когда в стране также начались беспорядки из-за результатов парламентских выборов.

Он сказал в пятницу в рамках очередного выпуска «Президент отвечает», что во время протестов 2009 г. в Кишиневе также звучали лозунги, обещающие светлое будущее, однако за 11 лет в Молдове было совершено множество краж.

«Тогда были лозунги, что все будет хорошо. Многие из вас вышли тогда против Воронина и коммунистов. Что тогда случилось? Кража миллиарда, войны олигархов, потом еще что-то украли», - напомнил Додон.

Он отметил, что, несмотря на то, что ему не нравится многое, происходящее сейчас в Беларуси, это внутреннее дело этой страны.

«Я не хочу столкновений – ни в нашей стране, ни в их», - сказал президент.

По его словам, экономическая и социальная ситуация в Беларуси гораздо лучше, чем в Молдове.

«Когда я смотрю на Минск и сравниваю с нашей страной, мне становится жалко молдаван. Беларусь, на фоне Молдовы, выглядит гораздо лучше. Я был несколько раз там. Беларусь запомнилась мне отличными дорогами, фермами в сотни тысяч голов, работающими предприятиями, тракторным заводом, откуда весь мир закупает тракторы, а также троллейбусным и автобусным заводами. Там бассейны в каждом населенном пункте, селе и школе. Вот этим мне Беларусь запомнилась. Я хочу, чтоб в Молдове было так же». – заявил он.

Додон также отметил, что видел критику со стороны некоторых политиков, спровоцированную тем, что он поздравил Александра Лукашенко с победой, объяснив это требованиями официального протокола.

«У нас дружеские отношения, нормальное и хорошее партнерство. Бывший президент, который был до меня, Лукашенко даже Орден Республики дал. Он помогал нашей стране, у нас очень много совместных предприятий. Там официально ЦИК признал выборы. Что должен делать руководитель страны, у которого хорошие отношения?», - задался он вопросом.