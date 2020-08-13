Социалисты снова обратились в Генеральную прокуратуру и Национальный орган по неподкупности (НОН) с просьбой проверить декларацию о доходах и личных интересах депутата Юрия Реницэ.

На этот раз Влад Батрынча попросил НОН и прокуратуру изучить декларацию о доходах и личных интересах Реницэ, передает zdg.md

"Мы провели сравнительный анализ и обнаружили, что в течение 2018 года Юрий Реницэ не получал дохода в виде выплаты заработной платы и / или надбавок и / или дивидендов. Единственными источниками дохода, указанными в этом году, являются проценты и пенсия, а общая годовая сумма составляет 36 тысяч леев. Это 3 тысячи леев в месяц. Анализ сумм, указанных на банковских депозитах (более 400 тысяч леев, более 17 тысяч евро и 3500 леев) показывает, что в 2018 году они не уменьшились, что позволяет сделать вывод, что семья депутата Юрия Реницэ жила всего на 3000 леев в месяц. Кто поверит, что он содержал свою семью всего на 3 тысячи леев в месяц? Это означает, что у Юрия Реницэ были другие источники дохода, которые он скрыл.

До 2016 года не было задекларированной информации о банковском счете, открытом в 1999 году. В декларациях о доходах депутат Реницэ не указывает год, когда эти счета были открыты в банках Республики Молдова, Румынии и Бельгии", – отмечает Батрынча.