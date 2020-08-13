Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Батрынча: "Кто поверит, что Реницэ содержал семью на 3000 леев в месяц?"

    13.08.2020 16:00 TVC21 Новости - Политика

    Социалисты снова обратились в Генеральную прокуратуру и Национальный орган по неподкупности (НОН) с просьбой проверить декларацию о доходах и личных интересах депутата Юрия Реницэ.

    На этот раз Влад Батрынча попросил НОН и прокуратуру изучить декларацию о доходах и личных интересах Реницэ, передает zdg.md

    "Мы провели сравнительный анализ и обнаружили, что в течение 2018 года Юрий Реницэ не получал дохода в виде выплаты заработной платы и / или надбавок и / или дивидендов. Единственными источниками дохода, указанными в этом году, являются проценты и пенсия, а общая годовая сумма составляет 36 тысяч леев. Это 3 тысячи леев в месяц. Анализ сумм, указанных на банковских депозитах (более 400 тысяч леев, более 17 тысяч евро и 3500 леев) показывает, что в 2018 году они не уменьшились, что позволяет сделать вывод, что семья депутата Юрия Реницэ жила всего на 3000 леев в месяц. Кто поверит, что он содержал свою семью всего на 3 тысячи леев в месяц? Это означает, что у Юрия Реницэ были другие источники дохода, которые он скрыл.

    До 2016 года не было задекларированной информации о банковском счете, открытом в 1999 году. В декларациях о доходах депутат Реницэ не указывает год, когда эти счета были открыты в банках Республики Молдова, Румынии и Бельгии", – отмечает Батрынча.

     