Кику: Мы продолжим инвестировать в улучшение условий жизни молодежи

Сегодня премьер-министр Ион Кику направил поздравительное послание по случаю Международного дня молодежи.

В послании премьер-министра говорится:

"Дорогие молодые люди!

Сегодня мы отмечаем ваш день - Международный день молодежи. Это хорошая возможность отметить важность молодежи как наиболее активной движущей силы общества и более глубоко проанализировать потребности и ожидания молодых людей, чтобы выявить новые перспективы и действия для развития нашей страны.

В Республике Молдова молодые люди составляют более четверти населения: 27% граждан находятся в возрасте от 14 до 34 лет. Вы - сила, способная построить будущее каждого человека и всей страны, о котором мечтали. Это требует действий и активного участия в социальной, политической и экономической жизни, что крайне важно для устойчивого развития нашего общества.

Вы - те, кто генерирует решения, эффективные рекомендации и приносит новое видение. Только так мы сможем построить процветающую и современную страну. Преследуя эту цель, правительство предпринимает все меры для повышения качества и возможностей, доступных молодым людям, чтобы обеспечить как можно больше перспектив их развития дома, в Молдове.

С этой целью правительство уделяет первоочередное внимание обеспечению необходимых условий для качественного образования. Пандемический кризис ясно показал наши уязвимости в системе образования. Мы сосредоточим наше внимание и ресурсы на решении этих проблем. Цифровой век вынуждает модернизировать образование, чтобы готовить квалифицированных специалистов к новым требованиям рынка труда. Для этого мы намерены создать Национальное агентство по развитию молодежных программ и мероприятий, которое будет непосредственно отвечать за реализацию молодежной политики.

Мы продолжим инвестировать в улучшение условий жизни молодежи: современную инфраструктуру, возможности для развития бизнеса, качественное образование и хорошо оплачиваемую работу. Мы будем способствовать обучению и становлению новых лидеров в различных областях для процветания нашей страны.

Дорогая молодежь!

Республике Молдова нужна ваша энергия, энтузиазм и уверенность, но, что наиболее важно, участие посредством конкретных действий. Я хочу, чтобы вы всегда проявляли смелость, настойчивость, упорство, чтобы обрести новый опыт и покорить новые вершины. Преследуя цель личного развития, не забывайте о важности развития сообщества в целом. Всегда стремитесь к великим целям, не скромничайте. И пробуйте, не сдавайтесь, пробуйте еще раз, пока не добьетесь успеха!

Я желаю вам успехов во всем, что вы намеревались сделать!"