Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон поздравил Лукашенко с победой на выборах

    10.08.2020 12:51 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего белорусского коллегу Александра Григорьевича Лукашенко с победой на президентских выборах.

    "От имени молдавского народа и от себя лично желаю ему больших успехов в реализации поставленных целей во имя и на благо Республики Беларусь", - говорится в сообщении на странице главы государства в соцсети facebook, пишет point.md.

    Игорь Додон уверен, что продуктивный диалог и тесное сотрудничество Республики Молдова и Республики Беларусь по различным направлениям будут содействовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами и народами в конструктивном русле.

    Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.

     