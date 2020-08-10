Додон поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего белорусского коллегу Александра Григорьевича Лукашенко с победой на президентских выборах.

"От имени молдавского народа и от себя лично желаю ему больших успехов в реализации поставленных целей во имя и на благо Республики Беларусь", - говорится в сообщении на странице главы государства в соцсети facebook, пишет point.md.

Игорь Додон уверен, что продуктивный диалог и тесное сотрудничество Республики Молдова и Республики Беларусь по различным направлениям будут содействовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами и народами в конструктивном русле.

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.