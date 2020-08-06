Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чубашенко: Скандал с поставками оружия в Армению - повод для создания комиссии

    06.08.2020 16:52 TVC21 Новости - Политика

    Молдавский журналист и политический деятель Дмитрий Чубашенко уверен, что скандал с поставками оружия в Армению является серьезным поводом для создания следственной комиссии.

    Об этом Чубашенко написал на своей странице в социальной сети.

    "Как журналист, в свое время я много писал о продаже и закупках оружия Молдовой. Самая крупная из таких сделок - продажа истребителей МиГ-29 по прямому контракту между министерствами обороны Молдовы и США. Были сделки по реактивному и стрелковому вооружению, по использованию молдавской авиации в разных точках мира. Лет 20 назад в прессе даже прошла информация о том, как была предотвращена продажа международным террористам находившихся на вооружении Национальной армии Молдовы ПЗРК", - отметил Чубашенко.

    При этом он подчеркнул, что раньше все операции совершались исключительно по решению специальной комиссии. 

    "Точно помню одно: любая сделка по оружию - продажа, покупка, перепродажа, транспортировка, ввоз, вывоз - всегда осуществлялась по решению специальной комиссии, которая действовала при правительстве и обычно возглавлялась премьер-министром. Обычно такие сделки одобрял и Высший совет безопасности при президенте.

    Международная пресса сообщает, что в последние месяцы через Молдову, в частности, через СЭЗ "Унгень" и Джурджулештский порт, авиационным и морским транспортом прошло транзитом оружие для Армении из Сербии, и это оружие якобы применялось в недавних боевых столкновениях между Азербайджаном и Арменией. Правда это или нет, должны сказать правоохранительные органы Молдовы. Этот скандал еще и серьезный повод для создания следственной комиссии парламента, которая также должна расследовать эти сделки. ", - отметил журналист.

    Напомним, что сегодня появилась информация о том, что офшорные компании Молдовы приняли участие в перевозке оружия в Армению. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в азербайджанских СМИ.

     

     

     