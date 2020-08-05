Санду: Молдова оказалась вовлечена в трагедию в Бейруте из-за коррупции

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду выразила соболезнования родственникам людей, погибших во взрыве в Бейруте, а также с сожалением отметила, что из-за коррупции Молдова оказалась связана с этой трагедией.

«Мы думаем о семьях погибших и сожалеем, что эта трагедия также связана с нашей страной. С коррупцией в нашей стране, если быть более точным», - написала она на своей странице в facebook, передаетпередаёт point.md.

Санду отметила, что корабль, незаконно перевозивший взрывчатое вещество, был зарегистрирован под молдавским флагом.

«Наше государство зарегистрировало этот корабль в обмен на взятки и услуги. В стране, где все делается правильно, где государственные учреждения не участвуют в схемах, было бы невозможно зарегистрировать такие суда», - считает политик.

Она написала, что Республика Молдова находится в черном списке на протяжении многих лет из-за того, что государство регистрирует суда, осуществляющие незаконную деятельность.

Санду призвала депутатов своей партии «предпринять все необходимые шаги, чтобы выяснить, как можно было зарегистрировать такой корабль под молдавским флагом, кто стоит за этими преступлениями и каковы решения проблемы».

«Коррупция убивает. Не только здесь, в Молдове, но и в других частях света», - подытожила она.