Игорь Додон встретился в Москве с Дмитрием Козаком

В ходе рабочего визита в Москву президент РМ Игорь Додон встретился со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком, передает eNews.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, в числе прочих вопросов обсуждалась и тема российского кредита для нашей страны.

«Обсудили с ним широкий круг вопросов, затрагивающих двусторонние отношения между нашими странами. В частности, договорились о том, что в октябре нынешнего года в Кишиневе состоится очередное заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется подписание ряда важных двусторонних соглашений.

Отдельно коснулись темы о предоставлении российского кредита в размере 200 млн. евро для поддержки экономических агентов и населения Молдовы в этот тяжёлый период. Договорились о том, что в ближайшие дни будут проведены переговоры между представителями Правительств Республики Молдова и Российской Федерации.

Отметили хорошую динамику экспорта молдавских товаров на российский рынок после того, как Правительство России продлило срок беспошлинного ввоза ряда ведущих агропромышленных товаров, что дает нашим производителям возможность сэкономить значительные средства.

В этом контексте обсудили с российской стороной вопрос выдачи разрешений на транзит молдавских товаров в Россию через территорию Украины («дозволы»). Соответствующим профильным ведомствам дано поручение в кратчайший срок решить указанный вопрос на взаимовыгодных условиях.

Кроме того, договорились с Дмитрием Козаком о том, что в ближайшее время будет проработана возможность предоставления российской стороной безвозмездной гуманитарной помощи в виде дизтоплива (несколько десятков тысяч тонн) для поддержки молдавских сельхозпроизводителей, наиболее пострадавших от продолжительной засухи», - проинформировал Игорь Додон.