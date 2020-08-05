Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Власти должны создать условия для проведения президентских выборов в срок

    05.08.2020 00:31 TVC21 Новости - Политика

    Партия Pro Moldova считает, что власти должны создать условия для проведения президентских выборов в срок. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник лидер партии Андриан Канду.

    Отвечая на вопросы журналистов о возможности переноса выборов в связи с пандемией коронавируса, он отметил, что "отложить выборы возможно в условиях пандемии", передает infotag.md

    "Но пандемия не уйдет сама по себе, для этого нужно, чтобы власти работали. А власти показали свою неспособность управлять кризисом. Нужно менять власть, управлять кризисом, чтобы преодолеть пандемию и провести выборы", - сказал Канду.

    Он напомнил, что многие страны уже провели или готовятся к проведению выборов в условиях пандемии коронавируса.

    "С политической и юридической точки зрения перенос выборов возможен, если уровень распространения коронавируса будет очень высоким и необходимо будет объявить чрезвычайное положение. Но подготовку к выборам нужно начать уже сейчас, чтобы что-то изменить. Может быть, следует организовать выборы на протяжении двух-трех дней. Многие страны смогли организовать выборы, чтобы не подвергать риску граждан", - подчеркнул лидер партии.

    По его мнению, в Молдове ничего не делается для того, чтобы подготовиться к выборам.

    "Президент разъезжает, в шортах посещает церкви. Теперь он поехал в Москву с непонятной целью. Мы уже привыкли к этим визитам в Москву. Нужна транспарентность во всем - куда и зачем едет, так как расходы на эти визиты оплачиваются из бюджета. Нас эти поездки не удивляют. Это пустая трата времени, он едет, возвращается, но ничего не меняется", - подытожил Канду.

     