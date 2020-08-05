Победа Усатого в ЕСПЧ. Партию «Patria» незаконно исключили из участия в парламентских выборах 2014 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу политической партии «Patria», которая была исключена из участия в парламентских выборах 30 ноября 2014 года, поскольку использовала финансовые средства из-за границы.

27 ноября 2014 года, за три дня до выборов, национальные суды утвердили решение Центральной избирательной комиссии об исключении политической партии «Patria» на том основании, что, вопреки избирательному законодательству, она использовала необъявленные средства, в том числе деньги из-за рубежа, передает nokta.md со ссылкой на zdg.md

ЦИК подала иск после письма главы Генерального инспектората полиции, в котором утверждалось, что партия-заявитель использовала в избирательной кампании более 8 миллионов леев иностранного происхождения, принадлежащих известному политическому деятелю, бизнесмену и кандидату Ренато Усатому. Усатый работал в Российской Федерации, вернулся в Молдову в 2012 году и пытался создать две политические партии, которые Министерство юстиции отказалось зарегистрировать.

Еще один аргумент в пользу исключения стороны истца, также принятый ЦИК и судами, заключался в том, что сторона истца, по-видимому, потратила более 5 миллионов леев на незаявленные деньги на покупку 11 автомобилей в мае 2014 года, топлива и т. д.

Ссылаясь на статью 3 Протокола №1, право на свободные выборы и статью 14, запрещение дискриминации, заявители утверждали, что отмена участия партии «Patria» в выборах 2014 года была незаконной и имела скрытые причины, а именно исключение конкурента с высокой поддержкой со стороны населения.

Суд пришел к выводу, что вмешательство в избирательные права заявителей не соответствовало стандартам, установленным статьей 3 Протокола № 1. В частности, исключение партии-заявителя из предвыборной гонки не было основано на достаточных и соответствующих доказательствах, разбирательство в комиссии и судах не предоставило партии-заявителю достаточные гарантии против произвола, а решения национальных властей были необоснованными.

Суд присудил стороне-заявителю 7500 евро в качестве компенсации морального вреда и 8000 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

В этом смысле во вторник, 4 августа, в 15:00 примар Бельц проведет пресс-конференцию на тему «Ренато Усатый победил в ЕСПЧ».

В апреле 2015 года лидер «Нашей партии» Ренато Усатый обратился к ЕСПЧ. Он оспаривал свое исключение из предвыборной гонки на парламентских выборах в ноябре 2014 года. Усатый ссылается на нарушение права личности на свободные выборы, права избирать и быть избранным.