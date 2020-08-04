Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Президент Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Москву

    04.08.2020 13:38 TVC21 Новости - Политика

    Об этом глава государства сообщил во вторник на своей странице в facebook.

    По его словам, он планирует встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдо-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

    «Так, планирую провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта наших товаров на российский рынок, возобновления переговоров с Российской Федерацией о получении кредита в 200 млн евро, возможностей поддержки молдавской диаспоры в Российской Федерации и др.», - написал президент, сообщает point.md.

    О визите Игоря Додона в Москву в понедельник сообщил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.

     