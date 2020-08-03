Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: Преторы Ботаники и Буюкан наказаны за халатность в работе

    03.08.2020 15:07 TVC21 Новости - Политика

     

    За последнюю неделю генеральному примару Кишинева поступило множество сообщений и жалоб на нарушения и непорядок в городе. Об этом он заявил в ходе оперативного заседания муниципальных служб сегодня, 3 августа. 

    Ион Чебан возмутился тому, что в некоторых зонах и секторах столицы наблюдаются мусор и грязь, в парках появляются незаконные капитальные конструкции и киоски, а также в городе по-прежнему много машин, припаркованных в неположенных местах. "Мы каждую неделю собираемся на заседания, обсуждаем все вопросы перед гражданами и прессой, но по факту в некоторых секторах работа ведется из рук вон плохо, и ответственность за это никто не хочет на себя брать – один кивает на другого. Поэтому я решил осуществлять внезапные проверки. Прежде всего они касаются преторов и вице-преторов, а также некоторых других сотрудников, которые думают, что мы не знаем, чем они занимаются" – заметил градоначальник.

    В связи с этим Ион Чебан заявил, что претор сектора Ботаника получил выговор и лишен одной зарплаты, претор сектора Буюканы лишен половины зарплаты, а претор сектора Центр получил пока лишь предупреждение, так как он только что вышел из отпуска. Также генпримар анонсировал увольнение некоторых госслужащих, не справляющихся со своими обязанностями. 

    "Став генеральным примаром, я не принялся без причины увольнять сотрудников примарии и ставить на посты “своих” людей, не стал устраивать “чистки” по политическим критериям. Для меня главное – профессионализм и ответственность, качественная работа. Большинство сотрудников остались на своих постах, и я надеялся, что вместе мы сможем эффективно работать. Однако вижу, что некоторые воспользовались моей добротой" – отметил он. 

    Также градоначальник заявил, что начатые недавно внезапные проверки в секторах станут проводиться чаще, а те, кто не будет работать на совесть, будут уволены. 

    Напомним, на минувшей неделе Чебан предпринял внезапный визит с проверкой в сектор Ботаника, а именно – в парк “Долина роз”. Там градоначальник обнаружил множество нарушений, таких как появление киосков без разрешительных документов, капитальное строительство, а также предоставление запрещенных сейчас услуг – батуты и машинки для детей. Он предупредил претора Ботаники о необходимости устранить все недочеты. В противном случае последует наказание.

     