Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику: Работу нарушающих правила борьбы с COVID заведений могут приостановить

    03.08.2020 14:19 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Ситуация с коронавирусом как в нашей стране, так и во всем мире, в том числе в соседних странах, остается тревожной. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы некоторые ограничения оставались в силе.

    Об этом на брифинге заявил Ион Кику, напомнив, что по этой причине на прошлой неделе было принято решение о приостановлении деятельности бассейнов, однако не все администраторы подчинились этому, передает aif.md

    Премьер отметил, что в период работы бассейнов санитарно-эпидемиологические нормы ими не соблюдались. На этой неделе, подчеркнул он, представители НАОЗ и Министерства здравоохранения еще раз проанализируют ситуацию и побеседуют с каждым администратором заведений данного рода, чтобы проверить, соблюдены ли все необходимые меры для снижения рисков заражения и можно ли разрешить им вернуться к работе. Кику призвал предпринимателей осознать, что речь о безопасности граждан.

    "Не исключено, что деятельность тех заведений, где не будут соблюдаться правила, будет приостановлена: в частном порядке или по всему сектору. Правительство вынуждено прибегнуть к этим мерам, так как, помимо риска для граждан, это провоцирует огромные расходы из бюджета. В пятницу мы выделили почти 10 млн леев для заболевших врачей, на этой неделе выделим ещё. Мы тратим очень много денег из бюджета, что не пришлось бы делать, если бы мы все были более ответственными. Еще раз всех призываю соблюдать санитарно-эпидемиологические правила" – сказал глава правительства.

     