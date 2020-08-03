Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе снова подаст жалобу в Генеральную прокуратуру на Додона

    03.08.2020 14:14 TVC21 Новости - Политика

    Председатель партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Нэстасе подает жалобу в Генеральную прокуратуру на президента Игоря Додона, который назвал лидера приднестровского региона Вадима Красносельского «президентом Приднестровья».

    «Я начинаю неделю с уведомления Генеральной прокуратуры о безнравственном и неконституционном акте президента Додона о признании Красносельского президентом части территории Республики Молдова, оккупированной сепаратистскими силами. Это незаконность, которая, совокупно с операцией «Большой пакет» и попыткой федерализации страны, выявленной в 2018 году, является государственной изменой и серьезным нападением на государство Республика Молдова, которое, в соответствии со ст.1 Конституции, является суверенным и независимым государством, унитарным и неделимым», - отметил Нэстасе, передает deschide.md

    По его словам, президент Республики Молдова должен быть, согласно ст. 77 Конституции, гарантом суверенитета, национальной независимости, территориальной целостности, а «не обычным предателем страны».

     