Нэстасе снова подаст жалобу в Генеральную прокуратуру на Додона

Председатель партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Нэстасе подает жалобу в Генеральную прокуратуру на президента Игоря Додона, который назвал лидера приднестровского региона Вадима Красносельского «президентом Приднестровья».

«Я начинаю неделю с уведомления Генеральной прокуратуры о безнравственном и неконституционном акте президента Додона о признании Красносельского президентом части территории Республики Молдова, оккупированной сепаратистскими силами. Это незаконность, которая, совокупно с операцией «Большой пакет» и попыткой федерализации страны, выявленной в 2018 году, является государственной изменой и серьезным нападением на государство Республика Молдова, которое, в соответствии со ст.1 Конституции, является суверенным и независимым государством, унитарным и неделимым», - отметил Нэстасе, передает deschide.md

По его словам, президент Республики Молдова должен быть, согласно ст. 77 Конституции, гарантом суверенитета, национальной независимости, территориальной целостности, а «не обычным предателем страны».