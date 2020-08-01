Дьяков предлагает принять новую Конституцию Республики Молдова

Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков утверждает, что внесение поправок в Конституцию Республики Молдова спровоцирует появление множества спекуляций.

По этой причине было бы более целесообразно принять новый текст Конституции. Заявление было сделано спустя два дня после того, как Игорь Додон подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе, передает deschide.md

«Вниманию членов комиссии по конституционной реформе. Уже появились различные мнения и предположения относительно ожидаемых изменений и со временем их будет только больше. Потому что некоторые захотят внести некоторые изменения, а другие - другие. Большую проблему представляют собой комментарии и толкования, данные за эти годы Конституционным судом, некоторые из них весьма противоречивы. По этим причинам, я думаю, было бы лучше написать новый текст Конституции, который бы учитывал как опыт, полученный за эти годы, так и допущенные ошибки», - сказал он.

По словам депутата, принятие новой Конституции «позволит нам восстановить государственные институты настолько эффективно, насколько это возможно, устранить существующие неясности как в тексте Конституции, так и в практике обеспечения соблюдения конституционных положений».

Напомним, что Игорь Додон подписал Указ о создании комиссии по конституционной реформе. Мотивируя решение о создании комиссии, он привел несколько причин, послуживших аргументами для принятия такого решения. Среди них:

а) конституционные блокировки периода 2014-2020 годов в отношениях Президент-Правительство-Парламент;

б) проблему политических перебежчиков, которые несколько лет подряд нарушали функциональность Парламента и Правительства, искажая результаты выборов и волю электората, выраженные на парламентских выборах 2010, 2014, 2019 годов;

в) инициативы некоторых политических и общественных сил по сокращению числа депутатских мест;

г) проблемы национальной безопасности, созданные высокопоставленными чиновниками с двойным гражданством;

д) необходимость введения в Конституцию положений о взвешенной внешней политике молдавского государства;

е) общественные инициативы, касающиеся возможности исключить положения Конституции, предусматривающие возможность ликвидации государства по результатам референдума;

ж) необходимость конкретизации полномочий и статуса Конституционного суда, Высшего совета магистратуры;

з) необходимость разработки и конкретизации некоторых положений Конституции, пересмотра ряда решений Конституционного суда, вышедших за пределы конституционного поля и/или за пределы конституционной компетенции Суда.