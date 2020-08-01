Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе о заявлениях Стурзы: Меня не интересует мнение лиц, оторванных от реальности

    01.08.2020 15:52 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе не захотел комментировать призыв бывшего премьер-министра Иона Стурзы, который попросил политика выйти из президентской гонки в пользу лидера ПДС Майи Санду.

    «Меня меньше всего интересуют высказывания людей, оторванных от реальности. То, как он видит ситуацию – это его проблема. Мы видим ее такой, какой она на самом деле является, а мой источник вдохновения - это народ и мои коллеги из партии Платформа DA, единственной партии, у которой нет дистанционного управления из-за пределов страны», - сказал Андрей Нэстасе, цитирует zdg.md

    Нэстасе заявил, что не будет отказываться от борьбы за пост президента и подчеркнул, что всегда выступал за единого кандидата от оппозиции.

    «К сожалению, мы очень разделены. Если в 2016 году они думали, что мы должны выступать только с одним кандидатом, то сегодня у них другое мнение», - сказал Андрей Нэстасе.

    Также лидер Платформы DA был обеспокоен тем фактом, что пресса распространила заявления Иона Стурзы и, таким образом, создала определенные ложные представления для граждан.

    «Этот господин похвалил кого-то. Почему граждане должны слушать слова похвалы от Иона Стурзы? Пока люди читают, что говорят владельцы телеканалов, и это происходит в коммерческих целях, у них будет проблема с выбором. Я настаиваю на том, что пресса должна быть независимой, информировать людей и не влиять на их восприятие», - добавил Нэстасе.

    Напомним, что ранее экс-премьер Ион Стурза предложил Андрею Нэстасе отказаться от участия в выборах президента в пользу Майи Санду.

     