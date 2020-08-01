Стурза: Нэстасе должен отказаться от участия в выборах и поддержать Санду

Бывший премьер-министр Ион Сурза считает, что лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, который объявил, что будет баллотироваться на пост президента, должен выйти из предвыборной гонки в пользу кандидата от ПДС Майи Санду.

Заявление Стурзы прозвучали в эфире передачи «Cutianeagră», сообщает zdg.md

По словам Стурзы, лидер Платформы DA Андрей Нэстасе «вправе злиться на Майю Санду», но он должен отказаться от участия в гонке за должность президента в пользу лидера ПДС, в том числе для того, чтобы «спасти политическую партию, которую он возглавляет».

«Андрей Нэстасе имеет полное право злиться на Майю Санду. Мы должны справедливо оценить вклад г-на Настасе в то, что сегодня в Республике Молдова нет Плахотнюка, а режим Додона является лишь копией режима Плахотнюка. В политике нет любви, нет обязательств, есть конъюнктура, и он должен это понимать.

Я хотел бы попытаться объединить их, потому что, если продолжится в том же духе, осенью у нас будет война не между оппозицией и Додоном, а внутри самой оппозиции. Андрей Нэстасе – это политик 3%. Он окажет плохую услугу партии, если пойдет дальше, они могут больше не попасть в парламент. Правым кандидатом является Майя Санду. Такова была судьба, чтобы она стала кандидатом на этих выборах. Для г-на Нэстасе было бы идеально сделать шаг назад, а не баллотироваться, поддержать кандидатуру от правых сил. Таким образом, он, по крайней мере, спасет свою партию. Они могли бы прийти к соглашению. В определенных условиях у него могли бы быть шансы: Майя Санду победила бы на президентских выборах, а после этого - досрочные парламентские выборы, на которых они пойдут вместе и получат очень хороший результат. Таким образом, они смогут назначить новое правительство и новую форму правления, где партия Платформы DA и г-н Нэстасе смогут занять достаточно приличное место. Это возможно только в тех условиях, в которых г-н Нэстасе не будет участвовать в выборах, а обсуждения пройдут в ближайшее время. Если он играет умно и играет не так, как ожидает его секта, если он сделает шаг навстречу ожиданиям людей, правоцентристских избирателей, то у него есть будущее.

Майя Санду не кандидат, она феномен. Мы должны поддержать это явление, чтобы победить на этих выборах», - сказал Ион Стурза.