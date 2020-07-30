Филип: Парламентское большинство ПСРМ-ДПМ может увеличиться

Павел Филип не исключает, что парламентское большинство ПСРМ-ДПМ, состоящее из 50 парламентариев, может увеличиться в ближайшее время.

По мнению Филипа, те, кто занимался «покупкой депутатов», исчерпали все свои ресурсы и возможности из-за неудачной попытки отправить в отставку правительство Кику. По словам Филипа, в последний период не было попыток подкупа депутатов из коалиции ПСРМ-ДПМ.

«Я не слышал о предложениях, сделанных депутатам. Может быть, это парламентское большинство даже увеличится», - сказал Филип в эфире телепередачи на общественном телеканале.

Демократ убежден, что те, кто пытался развалить большинство ПСРМ-ДПМ, исчерпали свои ресурсы, учитывая, что на уход одного парламентария тратили от 300 тысяч до 1 миллиона евро.

«Принимая во внимание весь пыл, который был до сих пор, те, кто занимался покупкой депутатов, исчерпали все свои ресурсы и возможности. Их игра не была реализована, вотум недоверия, на который они направили столько сил, не прошел. Их целью было установить всеобщий хаос в республике. У них не получилось, поэтому сейчас я не вижу никакой опасности», - подчеркнул Филип.