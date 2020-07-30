Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Филип: Парламентское большинство ПСРМ-ДПМ может увеличиться
    Павел Филип не исключает, что парламентское большинство ПСРМ-ДПМ, состоящее из 50 парламентариев, может увеличиться в ...
    146
    Число выздоровевших от коронавируса близится к 17 000
    Из медицинских учреждений страны были выписаны еще 323 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, согласно ...
    81
    Нагачевский – Стамате: Когда вы ушли, не оставили мне даже конфетки
    Нынешний министр юстиции Фадей Нагачевски упрекнул свою предшественницу Олесю Стамате, что, покидая свой пост, она “не ...
    89
    Додон: Научиться жить по Конституции - это высшая школа демократии
    Президент Республики Молдова Игорь Додон направил сегодня поздравление по случаю Дня Конституции. ...
    106
    Александр Слусарь: Страховые компании не хотят страховать поля от засухи, слишком большой риск
    На протесты аграриев, которые требовали помощи из-за засухи, среагировали власти. По итогам переговоров премьер-министр ...
    32
    «У нас прекрасные отношения с Румынией». Кишинёв будет сотрудничать с Ассоциацией румынских инвесторов
    Примар Кишинёва Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией инвесторов Румынии в Молдове. ...
    146
    Платформа DA пожалуется в Генпрокуратуру на Додона, назвавшего Красносельского
    Партия "Платформа DA" обратится в Генпрокуратуру по поводу встречи Игоря Додона и Вадима Красносельского, которая ...
    121
    Новый Генплан Кишинева разработают при помощи компаний из России и Румынии
    План действий по разработке Генерального градостроительного плана муниципия Кишинев сегодня был одобрен столичным ...
    126
    «Необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках». Додон подвёл итоги встречи с Красносельским
    Президент Молдовы Игорь Додон и лидер непризнанной ПМР встретились сегодня в резиденции в Кондрице, передает eNews. Итогами ...
    161
    Усатый: Плахотнюк будет экстрадирован из США в Молдову после Нового года
    Олигарх, бывший глава ДПМ Влад Плахотнюк будет экстрадирован в Молдову после Нового года, - заявил накануне председатель ...
    213

    • Филип: Парламентское большинство ПСРМ-ДПМ может увеличиться

    30.07.2020 14:55 TVC21 Новости - Политика

    Павел Филип не исключает, что парламентское большинство ПСРМ-ДПМ, состоящее из 50 парламентариев, может увеличиться в ближайшее время.

    По мнению Филипа, те, кто занимался «покупкой депутатов», исчерпали все свои ресурсы и возможности из-за неудачной попытки отправить в отставку правительство Кику. По словам Филипа, в последний период не было попыток подкупа депутатов из коалиции ПСРМ-ДПМ.

    «Я не слышал о предложениях, сделанных депутатам. Может быть, это парламентское большинство даже увеличится», - сказал Филип в эфире телепередачи на общественном телеканале.

    Демократ убежден, что те, кто пытался развалить большинство ПСРМ-ДПМ, исчерпали свои ресурсы, учитывая, что на уход одного парламентария тратили от 300 тысяч до 1 миллиона евро.

    «Принимая во внимание весь пыл, который был до сих пор, те, кто занимался покупкой депутатов, исчерпали все свои ресурсы и возможности. Их игра не была реализована, вотум недоверия, на который они направили столько сил, не прошел. Их целью было установить всеобщий хаос в республике. У них не получилось, поэтому сейчас я не вижу никакой опасности», - подчеркнул Филип.

     