Додон: Научиться жить по Конституции - это высшая школа демократии

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил сегодня поздравление по случаю Дня Конституции.

Об этом сообщает moldpres.md.

В обращении говорится: «Уважаемые сограждане! Поздравляю вас с национальным праздником - Днем Конституции Республики Молдова!

29 июля – памятная дата в современной истории нашего государства. В этот день в 1994 году была принята Конституция Республики Молдова – главный закон, который лежит в основе нашего молдавского государства, гарантирует гражданам основные права и свободы, определяет принципы правового государства, его суверенитет и демократическое развитие, укрепляет гражданский мир и социальную гармонию.

Сегодня мы поклоняемся поколениям предшественников молдавского народа - родителям, бабушкам и дедушкам, прадедам, которые упорным трудом и самоотверженно еще в 1917 году выступали за Молдавскую Республику и подготовили проект Конституции страны. Построение суверенного молдавского государства продолжалось и в советское время. Но идеал государства - демократическая, суверенная и независимая республика - был реализован только в 1988-1994 годах, когда широкие массы населения, многочисленные общественные объединения, политические силы активно выступали за государственную независимость и принятие Конституции независимого государства Республика Молдова.

29 июля 1994 года Молдова выбрала свое будущее, сформулировала демократические принципы функционирования молдавского государства и общества. Конституция Республики Молдова торжественно провозгласила народ сувереном власти в государстве. В соответствии с конституционными положениями, Республика Молдова является демократическим государством, которое должно служить обществу, людям и работать на благо каждого человека. Хочу отметить, что текст Конституции содержит много статей прямого действия, что налагает особую ответственность на органы публичной власти, которые должны обеспечить соблюдение этих положений. Научиться жить по Конституции - это высшая школа демократии, школа, которой мы все должны овладеть. Только соблюдение конституционных принципов и норм обеспечит верховенство прав человека, истинное конституционное правосудие и укрепит демократию, общество и наше государство Республика Молдова.

Почитать Конституцию страны - значит быть патриотом. Патриотизм и гражданская ответственность начинаются с семьи, с заботы о близких, родственниках и друзьях, о соотечественниках, о Родине, о своей стране. Очень важно воспитывать это понимание и отношение у молодого поколения. Реализуя эту цель, мы сможем быть уверенными в будущем, сможем постоянно развивать Республику Молдова, ее национальную экономику, внедрять необходимые проекты социального развития и обеспечивать гражданам достойную жизнь, основанную на соблюдении прав человека.

Высший закон - плод работы выдающихся личностей нашего народа. В этом праздничном контексте от имени всего народа выражаю чувства признательности и благодарности тем, кто разработал, обсудил и проголосовал за Основной закон как главный символ и атрибут государственности, суверенитета и независимости - отправную точку и ориентир для национальной нормативно-правовой базы.

Известно, что текст Конституции является «жёстким», но он отражает общественно-политические изменения и пожелания свободных граждан в соответствии с основными ценностями демократического и открытого общества. Несомненно, некоторые статьи Конституции должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 ст.142 Конституции, которая предусматривает возможность ликвидации государства путем проведения референдума.

Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю вам всего доброго. В этом контексте хочу подтвердить свою решимость сделать все возможное для того, чтобы граждане Республики Молдова пользовались правами, гарантированными Конституцией страны, государственные учреждения работали в соответствии с положениями этого Закона, а наше общество было благополучным и процветающим.

С Днем Конституции, дорогие сограждане!»