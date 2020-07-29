Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Платформа DA пожалуется в Генпрокуратуру на Додона, назвавшего Красносельского "президентом"

    29.07.2020 13:29 TVC21 Новости - Политика

    Партия "Платформа DA" обратится в Генпрокуратуру по поводу встречи Игоря Додона и Вадима Красносельского, которая состоялась накануне.

    Председатель партии Андрей Нэстасе отметил на пресс-конференции в среду, в день Конституции РМ, что "ничто не может быть превыше Основного закона, который гарантирует суверенитет и территориальную целостность Молдовы", передает infotag.md

    "Но эти положения уже были скомпрометированы, когда в зоне безопасности под предлогом пандемии появляются десятки КПП, а тираспольского лидера встречают, как коллегу, как равного в Кондрице. По поводу встречи в Кондрице накануне, когда президент Игорь Додон на равных разговаривал с Красносельским, мы подадим жалобу в Генеральную прокуратуру", - сказал оппозиционер.

    По его словам, в преддверии президентских выборов, "от обитателя Кондрицы стоит ожидать еще многих авантюр, которые категорически не соответствуют положениям Конституции".

    Нэстасе сообщил, что "Платформа DA" уже подала аналогичное обращение по поводу последних назначений судей Высшим советом магистратуры, считая их "коррумпированными и причастными к нападкам на правовое государство".

    Другие политики и неправительственные организации обратили внимание на то, что раньше Додон называл Красносельского "руководителем Приднестровья". Накануне, в ходе заявления для прессы, он заявил, что "провел встречу с президентом Приднестровья Вадимом Николаевичем".

     