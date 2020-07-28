Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • «Необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках». Додон подвёл итоги встречи с Красносельским

    28.07.2020 23:15 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон и лидер непризнанной ПМР встретились сегодня в резиденции в Кондрице, передает eNews.

    Итогами встречи президент поделился на своей официальной странице в соцсети.

    «Мы продолжили обсуждение текущих вопросов, стоящих на повестке дня, и наметили некоторые темы на перспективу. Как мы и условились изначально ещё в 2017 году, между нами нет запретных тем для диалога, что, безусловно, способствует укреплению доверия, даже если позиции по ряду вопросов пока серьёзно отличаются.

    В рамках встречи мы детально обсудили ход выполнения пакета «Берлин-плюс», также обменялись мнениями по ряду вопросов, возникшие за последние месяцы и связанные с распространением вируса COVID-19. В этом контексте обсудили снятие временных «карантинных» постов в Зоне Безопасности, некоторые шаги по обеспечению свободы передвижения, а также по защите прав и свобод человека. Особое внимание уделили ситуации с подготовкой к учебному процессу с 1 сентября, передвижению школьников и учителей, другим аспектам в этой сфере.

    Достигли конкретных договорённостей по продвижению тематики телекоммуникаций, по уголовным делам и по банковским вопросам. Поддержали инициативу международных партнёров о скорейшем открытии троллейбусной линии Бендеры-Варница как ещё один проект в сфере содействия свободе передвижения и меры по укреплению доверия.

    Мы согласились с тем, что необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках, который будет способствовать преодолению барьеров, возникших между берегами Днестра из-за пандемии. Отметили, что наряду с официальными контактами важным фактором, способствующим продвижению процесса политического урегулирования, является активность общественных институтов на обоих берегах Днестра.

    Мы вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан и согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в Зоне Безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность на всей территории Республики Молдова.

    Выразили признательность посредникам и наблюдателям в формате «5+2» за содействие и поддержку в развитии переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Ещё раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в переговорном процессе приднестровского урегулирования», говорится в публикации главы государства.

     