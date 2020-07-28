Усатый: Плахотнюк будет экстрадирован из США в Молдову после Нового года

Олигарх, бывший глава ДПМ Влад Плахотнюк будет экстрадирован в Молдову после Нового года, - заявил накануне председатель "Нашей партии" (НП), примар Бельц Ренато Усатый.

Он подчеркнул, что это будет сделано "без помощи Игоря Додона", передает infotag.md

"Его привезут в наручниках и он ответит перед народом за все, что совершил", - заявил политик в рамках программы Politica на телеканале TV8.

По его данным, Плахотнюк продолжает "находиться в Америке, но не может покинуть территорию США".

"У него такая короткая цепочка, что он может дойти лишь до ближайшего магазина. В то же время, Додон боится возвращения в РМ Плахотнюка. Он боится, прежде всего, компромата, который будет обнародован адвокатами Плахотнюка, если его доставят в страну", - отметил Усатый.

Он объяснил экстрадицию Плахотнюка из США в РМ тем, что "есть люди, которые реально борются с Плахотнюком без "нарисованных" Додоном и его окружением уголовных дел".

По его словам, Интерпол "никогда больше не будет принимать материалы против Плахотнюка".

"Материалы на Плахотнюка были переданы в Интерпол еще до прихода на пост генпрокурора Молдовы Александра Стояногло. Уголовное дело было "слабенькое". В Интерполе в комиссии по файлам до сих пор находится такой человек, как Виталий Пырлог, известный свой близостью к Плахотнюку. К сожалению, все делалось для того, чтобы дело против Плахотнюка посчитали в Лионе политически мотивированным", - пояснил он.