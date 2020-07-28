Кику раскритиковал выдвижение судьи Кишкэ-Доневой на пост вице-председателя ВСП

Премьер-министр Ион Кику раскритиковал решение ВСМ назначить Тамару Кишкэ-Доневу вице-председателем ВСП и председателем коллегии по гражданским делам.

Он выразил надежду, что парламент не одобрит это “сомнительное решение”, передает tv8.md

«Как представитель исполнительной власти я не могу позволить себе вмешиваться в другую ветвь власти под названием юстиция. Но как гражданин этой страны я не могу понять, как ВСМ может назначить человека, из-за решения которого Молдова должна заплатить 70 млн леев, руководить Высшей судебной палатой.

Надеюсь, что парламент не одобрит это сомнительное решение ВСМ. После незаконного решения в 2005 году госпожа Кишкэ-Донева не имеет никакого права возглавлять ВСП», — написал Кику.