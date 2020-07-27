Филип: У Демократической партии будет кандидат в президенты

У ДПМ будет кандидат в президенты. В связи с этим начались консультации с председателями территориальных организаций ДПМ, депутатами и министрами ДПМ, членами Исполнительного бюро партии по вопросу отбора кандидата.

Каждый председатель районной территориальной организации ДПМ соберет местные команды для обсуждения и выдвижения потенциальных кандидатов от партии на президентские выборы, передает ipn.md

„Каждый член партии должен высказаться, мнение каждого имеет значение, а в конце августа в Национальном политсовете мы вместе решим, кто будет кандидатом от ДПМ”, говорится в сообщении партии в facebook.

Председатель ДПМ Павел Филип отметил, что в партии сейчас много внутренней демократии, и что важные решения принимаются прозрачно и взаимно, а данный формат обсуждения лучше всего подходит для этого.