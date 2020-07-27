Канду обвинил власти в попытке отменить регистрацию партии Pro Moldova

Фото: TVC21

Лидер Pro Moldova Андриан Канду обвиняет власти, особенно Демократическую партию Молдовы (ДПМ), в попытке отменить регистрацию партии Pro Moldova.

Депутат заявил, что демократы отправляют письма в Агентство государственных услуг с просьбой об отмене регистрации возглавляемого им политического формирования, сообщает cotidianul.md

«Правительство, и особенно ДПМ, прилагают колоссальные усилия, чтобы партия Pro Moldova не существовала, чтобы она была исключена из реестра политических партий, а ее регистрацию отменили. С самого начала я знал, что Pro Moldova нарушит спокойствие антинародного правительства, поэтому я был очень осторожен, следуя юридическим процедурам регистрации партии. Однако, бывшие коллеги из ДПМ пали настолько низко, что хотят использовать имеющиеся в их распоряжении административные инструменты для отмены регистрации партии Pro Moldova», - сказал Андриан Канду во время брифинга для прессы.

Канду обвиняет демократов в отправке писем в Агентство государственных услуг с просьбой об отмене регистрации партии. Более того, депутат заявляет, что его экс-коллеги из ДПМ «пытаются использовать инструмент Генпрокуратуры в этой оскорбительной игре против Pro Moldova».

В связи с этим Канду сказал, что он обратится к иностранным посольствам, аккредитованным в Кишиневе, и международным организациям, чтобы расследовать дело о «преследовании и попытке запугать команду Pro Moldova».

Пока что демократы не ответили на обвинения.

Напомним, что 22 июня Канду объявил, что Pro Moldova была официально зарегистрирована как политическая партия. По его словам, регистрация партии состоялась 18 июня после выполнения всех юридических требований.

В состав Pro Moldova входят 14 депутатов, все бывшие члены Демократической партии, прошедшие в парламент в результате парламентских выборов 24 февраля 2019 года.