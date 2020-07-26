Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чуря о вотуме недоверия: Малочисленная Платформа DA хотела навязать свою игру

    26.07.2020 13:27 TVC21 Новости - Политика

    Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал стратегии парламентских фракции по вотуму недоверия правительству.

    Он высказал свое мнение в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Социалисты хотели удержать правительство. Демократы не хотели сближаться с правыми, они хотели остаться в правительстве. Платформа DA хотела отправить правительство в отставку, они честные и на самом деле стремились к этому. Это одна из самых малочисленных фракций, которая захотела всем навязать свою игру Санду. А Санду подписала вотум недоверия, так как она нуждается в их голосах во втором туре", - отметил Чуря, пишет point.md.

    Он подчеркнул, что сложнее всего оценить стратегии олигархов.

    "Они непредсказуемы и загадочны. Если эти два депутата не заболели, а их просто выдернули, то между Канду и Шором могла пройти черная кошка. Возможно, Шор ищет подступы к власти. Непонятно - Канду срочно нужно было сбросить правительство, чтобы решить вопросы Плахотнюка, или не так срочно? Отставка правительства не состоялась, и им придется терпеть, но прокуратура приближается к Плахотнюку", - отметил Чуря.

     

     