Жантуан: Вотум недоверия показал изменения в связке Канду-Шор

Экс-депутат парламента Стелла Жантуан считает, что в связке Канду-Шор начало происходить что-то, о чем нам станет известно позже.

Об этом она заявила в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"Я не думаю, что на PAS может давить Плахотнюк или Шор. Была четкая позиция ЕС и США, что никакие совместные голосования с Шором нежелательны. Голосование не состоялось только по причине болезни двух депутатов, у которых был, к несчастью или к счастью, диагностирован коронавирус. Если он был диагностирован. Коронавирус плохо влияет на нашу жизнь, но выручает в политических ситуациях", - отметила Жантуан, пишет point.md.

Она напомнила, что ранее очень вовремя заболел Никифорчук.

"Самое интересное было в парламенте, когда они узнали, что двух голосов нет. Было видно, что на голосование оказывается давление. Канду понял, что депутаты заболели не случайно. Напомним, что один из депутатов был перебежчиком из ДПМ. Ситуация показала, что в связке Шор и Канду что-то не то. Если это всё не случайно, то в связке произошел разрыв", - добавила Жантуан.