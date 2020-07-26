Нэстасе: Мы инициируем новый вотум недоверия правительству

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе не исключает, что депутаты его партии представят новый вотум недоверия против правительства Кику, но это произойдет, когда «будут созданы необходимые условия».

Заявления были сделаны в эфире программы Puterea a 4-a, передает unimedia.info

«Когда будут соблюдены необходимые условия для подачи нового ходатайства, мы сделаем это, потому что это демократические инструменты. Напрасно мы кричим: "Додон, уходи в отставку, уходи в отставку, Кику", это нам совершенно не помогает. Необходимо внедрить некоторые конституционные, правовые механизмы. Когда появятся необходимые условия, мы выступим с новым предложением», - сказал Андрей Нэстасе.

«Если дела пойдут так плохо, что наша личная свобода или свобода страны окажется под угрозой, конечно, мы прибегнем к протестам, будут применены все демократические средства, чтобы снять Кику и Додона", - добавил лидер платформы DA.

Нэстасе говорит, что он предпочел бы быть «с разбитой головой, но не на коленях»: «Сражаться, работать - для меня, для моей семьи, моей страны, моих людей это лучше, чем быть на коленях. Я не боюсь пушечных ядер, стрел. В противном случае мне, вероятно, пришлось бы спокойно жить за границей, думать о своей карьере юриста, а не возвращаться сюда, чтобы бороться за перемены в этой стране».