Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе: Мы инициируем новый вотум недоверия правительству

    26.07.2020 13:17 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе не исключает, что депутаты его партии представят новый вотум недоверия против правительства Кику, но это произойдет, когда «будут созданы необходимые условия».

    Заявления были сделаны в эфире программы Puterea a 4-a, передает unimedia.info

    «Когда будут соблюдены необходимые условия для подачи нового ходатайства, мы сделаем это, потому что это демократические инструменты. Напрасно мы кричим: "Додон, уходи в отставку, уходи в отставку, Кику", это нам совершенно не помогает. Необходимо внедрить некоторые конституционные, правовые механизмы. Когда появятся необходимые условия, мы выступим с новым предложением», - сказал Андрей Нэстасе.

    «Если дела пойдут так плохо, что наша личная свобода или свобода страны окажется под угрозой, конечно, мы прибегнем к протестам, будут применены все демократические средства, чтобы снять Кику и Додона", - добавил лидер платформы DA.

    Нэстасе говорит, что он предпочел бы быть «с разбитой головой, но не на коленях»: «Сражаться, работать - для меня, для моей семьи, моей страны, моих людей это лучше, чем быть на коленях. Я не боюсь пушечных ядер, стрел. В противном случае мне, вероятно, пришлось бы спокойно жить за границей, думать о своей карьере юриста, а не возвращаться сюда, чтобы бороться за перемены в этой стране».

     