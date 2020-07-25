Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Кто-то хочет предоставить Плахотнюку «геополитическую крышу»

    25.07.2020 17:51 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон заявил, что кто-то попытается защитить бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка на предстоящих президентских выборах, возможно, чтобы он сделал громкие заявления о главе государства перед выборами.

    "Это решение Интерпола привлекло наше внимание. Кажется, что кто-то хочет предоставить Плахотнюку «геополитическую крышу», которая будет использована против действующего президента. Очень осторожное отношение со стороны американских властей выглядит странно", - сказал Игорь Додон, передает unimedia.info

    Президент страны считает, что власти США способны защищать Владимира Плахотнюка, чтобы бывший лидер мог предоставить «горячую» информацию об Игоре Додоне на осенних президентских выборах.

    «С одной стороны, США заявляют, что он - вор, и включают его в различные списки, Помпео делает громкие заявления, но, с другой стороны, его придерживают, возможно, он скажет что-то о Додоне на определенной стадии. Люди готовятся к президентским выборам. Если я приму решение пойти на президентские выборы осенью, я сделаю это от имени народа. "Олигархические консервы" Владимира Плахотнюка есть везде, и их можно увидеть как в нашем парламенте, так и за рубежом», - добавил Додон.

    «Однако я надеюсь, что власти Востока и Запада будут сотрудничать со следственными органами в Республике Молдова. Генеральная прокуратура сделает все возможное в этом отношении», - заключил Додон.

    Напомним, что Комиссия Интерпола по контролю за файлами отказалась включить бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск

     