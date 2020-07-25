Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду о выборах: Я не иду как антироссийский кандидат, я против коррупции

    25.07.2020 17:39 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель ПДС и бывший премьер-министр Майя Санду заявила, что в этой президентской кампании она выступит не как антироссийский кандидат, а как кандидат против коррупции.

    Об этом бывшая глава исполнительной власти заявила в эфире передачи «Пятница с Анатолием Голя», сообщает deschide.md

    «В этой кампании я выступаю не как антироссийский кандидат, а как кандидат против коррупции и кандидат честных людей. Я хочу представлять честных людей», - сказала политик.

    На вопрос ведущего, почему она не посетила российскую столицу во время своего пребывания на посту премьер-министра, лидер ПДС заявила, что такое решение было принято российскими властями, которые за месяц до отставки правительства знали, каковы будут последствия.

    «Почему я не поехала в Москву? Приглашение было. Было также соглашение, что я приеду в Москву 8 октября 2019 года. За несколько дней до этого посол (Олег Васнецов - ред.) связался с министром (Нику Попеску - ред.) и сообщил ему, что они не могут принять госпожу Санду, сказав, что сообщат нам позже. Потом мы запросили информацию, что это будет за дата, но никто не ответил нам. Мы можем только предположить, что в Москве знали, что правительство не продержится в течение длительного времени, поэтому они не хотели назначать другой встречи», - пояснила Санду.

    Напомним, что правительство Санду было отправлено в отставку 12 ноября 2019 года.

    Обновлено ( 25.07.2020 17:50 )  