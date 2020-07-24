Чубашенко о вотуме недоверия: Смена правительства не решила бы ничего

Молдавский журналист и политический деятель Дмитрий Чубашенко считает, что смена правительства ничего бы не решила.

Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

"Было 49 голосов. Наверняка могли прийти еще 2 депутата. Может быть, не хватило дней, думали прикупить голоса, но тут еще два депутата заболели коронавирусом. Карта не легла", - отметил Чубашенко, пишет point.md.

Журналист считает, что это не имеет значения.

"Даже если бы убрали это правительство и каким-то чудесным образом назначили новое, оно не работало бы лучше, чем это. Смысл этого действия был в другом, и у разных фракций были какие-то свои резоны. Общий смысл заключался в том, чтобы потрепать правительство Кику, показать, что он не должен работать в виде избирательного штаба Додона на президентских выборах. Это был главный мотив, им хотелось держать Кику в подвешенном состоянии, чтобы он не был полноценным премьер-министром", - добавил Чубашенко.