Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • МВД России объявило в международный розыск Ренато Усатого

    24.07.2020 16:23 TVC21 Новости - Политика

    Как уточнил источник в правоохранительных органах, это сделано для того, чтобы в дальнейшем передать материалы на молдавского бизнесмена в Интерпол.

    МВД России объявило в международный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, это сделано, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол, передает tass.ru

    "Следствие объявило Ренато Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол", - сказал собеседник агентства.

    Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, следствие просит заочно арестовать Усатого. "Вопрос о заочном аресте в отношении Усатого Р. Г. будет рассмотрен 24 июля, в 14:00 мск", - отметили в пресс-службе.

    Ранее сам Усатый заявил ТАСС, что, по его мнению, Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад уже признавал его преследование, якобы организованное бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, политически мотивированным. Он также заявил, что сумма денег, вывод которых ему инкриминируется следствием, превышает $15 млрд. По его словам, дело в отношении него было возбуждено 6 декабря 2019 года. Усатый сейчас проживает в Молдавии, на местных выборах избран мэром города Бельцы, набрав в первом туре 65% голосов.

    Молдавский политик в четверг подтвердил журналистам объявление его в розыск на территории Российской Федерации и снова заявил о своей невиновности. "Я никогда не имел никакого отношения ни к молдавским, ни к российским ландроматам (вывод денег в офшоры из России через молдавские банки - прим. ТАСС)", - отметил он. Кроме того, по словам Усатого, российские правоохранительные органы на следующей неделе планируют подать его в список Интерпола на контроль, чтобы определить местонахождение.

     