Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду о деле по Дому печати: В основе решения лежит политическая сделка

    24.07.2020 16:20 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ПДС Майя Санду считает, что закрытие дела по Дому печати является политической сделкой.

    Политик уточнила, что с того момента, когда дело дошло до суда, ни одно из действий Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) не доказало, что это политически независимый институт, сообщает agora.md

    «Когда мы пришли к власти, мы попытались сначала заняться самыми громкими делами, а затем перейти к менее резонансным. Агентство публичной собственности подготовило комплект документов и отправило его в НЦБК или прокуратуру антикорупции. Это то, что должно было сделать правительство. Тогда дело было открыто. То, что его закрывают, уже не удивляет нас. Правительство Додона привыкло к таким вещам. Вероятно, в основе этого решения НЦБК лежат политические соглашения. Мы не увидели каких-либо действий со стороны НЦБК, которые бы убедили нас в том, что этот институт не контролируется политически и не играет в политические игры», - сказала Майя Санду.

    Ранее в интервью премьер-министр Ион Кику сказал, что активы данного предприятия, а также столовой правительства снова находятся в управлении государства, и о закрытии этого дела он узнал из прессы.

    Напомним, что летом 2019 года антикоррупционные прокуроры наложили арест на часть бывшей столовой правительства и почти две тысячи квадратных метров здания Дома печати. Эти активы были приватизированы в начале того же года группой компаний. Между тем, некоторые здания уже стали собственностью румынской компании, писали RISE Moldova.

    В июле 2019 года Антикоррупционная прокуратура начала уголовное расследование по факту злоупотребления служебным положением.

    Впоследствии сотрудники правоохранительных органов получили постановление суда и изъяли документы. Тем не менее, после смены власти в 2019 году и ухода Владимира Балдовича из Агентства публичной собственности владельцы трех компаний, основанных в тот же день и с тем же юридическим адресом, также сменились.

     