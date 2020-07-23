Кику: Судебная система в Молдове слишком независимая и коррумпированная

Так глава исполнительной власти прокомментировал решение судей по делу торгового центра Gemeni.

«Судебная власть слишком независима, исходя из некоторых ее решений. Судьи не независимы только в отношении полученных ими денег», - сказал Ион Кику.

В феврале 2020 года ЕСПЧ распорядился, чтобы Республика Молдова выплатила заявителям по делу ТЦ Gemeni около 70 миллионов леев. Премьер-министр Ион Кику заявил тогда, что иск будет оплачен из средств, выделенных для системы юстиции.

Напомним, что доклад, подготовленный Международной комиссией юристов в 2019 году, показал, что наша страна значительно отстает в плане существования функционирующей независимой судебной системы. И общество, и представители сектора правосудия считают, что независимость судей значительно ухудшилась по сравнению с 2012 годом, а некоторые заявляют, что она стала еще хуже, чем в советский период