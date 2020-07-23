Чубашенко: Это самый бестолковый, коррумпированный, грязный парламент

Молдавский журналист и политический деятель Дмитрий Чубашенко считает, что в Молдове самый позорный и грязный парламент.

Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

"Мы уже 30 лет следим за молдавской политикой, видели все молдавские парламенты и сделали два наблюдения. Это, действительно, самый позорный, бессмысленный, бестолковый, коррумпированный и грязный парламент. Это дитя той смешанной системы голосования, которая была принята голосами демократов и социалистов. Они родили вот такого уродца", - отметил Чубашенко, пишет point.md.

Журналист добавил, что парламент полностью скомпрометирован.

"Если бы у депутатов была капля совести, они повесили бы на парламенте замок и разошлись по домам", - добавил Чубашенко.