Моника Бабук заявила о желании стать послом Молдовы в Румынии

Демократ Моника Бабук заявила, что хотела бы, чтобы ее назначили послом Республики Молдова в Бухаресте, но никто не предложил ей эту должность, и при этом она не знает, сможет ли сейчас уйти с поста депутата.

«Да, мне бы этого хотелось - занять должность посла Республики Молдова в Бухаресте! Для меня это, вероятно, было бы гораздо более почетным, чем должность в любой из стран, в которые так жаждут отправиться наши профессиональные дипломаты. Это вопрос души, вещь, которая определяет и представляет меня. Но никто не предлагал мне эту должность, а с другой стороны, я не знаю, смогла бы я сейчас уйти, если бы мне вдруг поступило такое предложение. Я не знаю, смогу ли я покинуть команду ДПМ до того момента, пока не почувствую, что Демократическая партия Молдовы встает на ноги, становится энергичной и в полной мере представляет свой электорат и наших коллег», - сказала политик в интервью Radio Europa Liberă, пишет zdg.md

Слухи о том, что Моника Бабук будет назначена послом Молдовы в Румынии, появились в публичном пространстве в марте, после того как Михай Грибинча был отозван с этой должности в феврале.