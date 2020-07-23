Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Моника Бабук заявила о желании стать послом Молдовы в Румынии

    23.07.2020 13:15 TVC21 Новости - Политика

    Демократ Моника Бабук заявила, что хотела бы, чтобы ее назначили послом Республики Молдова в Бухаресте, но никто не предложил ей эту должность, и при этом она не знает, сможет ли сейчас уйти с поста депутата.

    «Да, мне бы этого хотелось - занять должность посла Республики Молдова в Бухаресте! Для меня это, вероятно, было бы гораздо более почетным, чем должность в любой из стран, в которые так жаждут отправиться наши профессиональные дипломаты. Это вопрос души, вещь, которая определяет и представляет меня. Но никто не предлагал мне эту должность, а с другой стороны, я не знаю, смогла бы я сейчас уйти, если бы мне вдруг поступило такое предложение. Я не знаю, смогу ли я покинуть команду ДПМ до того момента, пока не почувствую, что Демократическая партия Молдовы встает на ноги, становится энергичной и в полной мере представляет свой электорат и наших коллег», - сказала политик в интервью Radio Europa Liberă, пишет zdg.md

    Слухи о том, что Моника Бабук будет назначена послом Молдовы в Румынии, появились в публичном пространстве в марте, после того как Михай Грибинча был отозван с этой должности в феврале.

     