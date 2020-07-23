Демидецкий: Партия Шора с коронавирусом спасли Майю Санду

Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий отметил, что партии Шора удалось спасти Майю Санду.

Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

"Платформа DA затеяла вотум недоверия. У Нэстасе сложная ситуация, госпожа Санду не ответила взаимностью и не сделала такой подарок, какой Нэстасе сделал ей на прошлых выборах. У Нэстасе критическая ситуация. Он - лидер партии, он должен вести ее к каким-то победам, а у него ничего не получается", - отметил Демидецкий, сообщает point.md.

Он подчеркнул, что в интересах Нэстасе было свалить правительство Кику, войти в правительство, получить какой-то административный ресурс.

"У Нэстасе ситуация "пан или пропал". Партия Шора коронавирусом спасла Санду. Улица требовала от Санду поддержать вотум. Если бы она его не поддержала, ее бы обвинили в сотрудничестве с Москвой. Гимпу и Цыку первыми сказали бы, что она - кремлевский агент. Для Санду был подарок", - отметил Демидецкий.