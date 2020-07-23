Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Демидецкий: Партия Шора с коронавирусом спасли Майю Санду

    23.07.2020 12:53 TVC21 Новости - Политика

    Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий отметил, что партии Шора удалось спасти Майю Санду.

    Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Платформа DA затеяла вотум недоверия. У Нэстасе сложная ситуация, госпожа Санду не ответила взаимностью и не сделала такой подарок, какой Нэстасе сделал ей на прошлых выборах. У Нэстасе критическая ситуация. Он - лидер партии, он должен вести ее к каким-то победам, а у него ничего не получается", - отметил Демидецкий, сообщает point.md.

    Он подчеркнул, что в интересах Нэстасе было свалить правительство Кику, войти в правительство, получить какой-то административный ресурс.

    "У Нэстасе ситуация "пан или пропал". Партия Шора коронавирусом спасла Санду. Улица требовала от Санду поддержать вотум. Если бы она его не поддержала, ее бы обвинили в сотрудничестве с Москвой. Гимпу и Цыку первыми сказали бы, что она - кремлевский агент. Для Санду был подарок", - отметил Демидецкий.

     

     