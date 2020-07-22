Гречаный: Власти Молдовы заинтересованы в новой программе с МВФ

Спикер Парламента РМ провела дискуссию в режиме онлайн с руководителем Миссии МВФ, c участием вице-спикеров Михаила Попшоя и Александра Слусаря, а также председателя парламентской комиссии по экономике Владимира Головатюка.

Беседа касалась разработки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) и мер, необходимых для ее запуска.

"Руководитель Миссии МВФ Рубен Атоян сказал, что программа основывается, среди прочего, на прозрачности акта управления, борьбе с коррупцией, укреплении институтов государства, сохранении независимости Национального банка Молдовы (НБМ). В свою очередь, заверила, что власти Молдовы очень заинтересованы в новой программе с МВФ и предпримут все необходимые меры для ее разработки и реализации" – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Стороны затронули также тему пандемического кризиса, который негативно сказывается на бюджетных ситуациях стран региона. Председатель парламента выразила благодарность Фонду за экстренную финансовую помощь, которую МВФ оказал Молдове весной этого года, и в целом за продолжительное и плодотворное сотрудничество.