Кику – депутатам: Нам должно быть стыдно за то, что произошло в парламенте

После долгих обсуждений и дебатов по поводу вотума недоверия правительству в своей заключительной речи премьер-министр Ион Кику сказал, что парламентариям должно быть стыдно за то, что происходило во время заседания.

Премьер-министр добавил, что он будет продолжать работать со своей командой для управления ситуацией в стране.

«Эта команда делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Независимо от вашего голоса, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ситуация не ухудшилась. Я говорю как член этой команды. Как человек, я пытаюсь понять, что граждане Республики Молдова видели по телевизору. Они видели нас, цвет нации, который должен решать их проблемы. Нам должно быть стыдно за то, что мы показали в зале заседаний. Если нам не будет стыдно, люди в этой стране не станут жить лучше», - сказал Кику.

Напомним, что вчера, 20 июля, депутаты собрались на пленарном заседании, чтобы обсудить вотум недоверия против правительства Кику. Премьер-министр пришел в парламент, чтобы представить отчет исполнительной власти, а также ответить на вопросы парламентариев. Однако вотум не набрал достаточного количества голосов депутатов.