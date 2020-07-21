Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику – депутатам: Нам должно быть стыдно за то, что произошло в парламенте

    21.07.2020 10:11 TVC21 Новости - Политика

    После долгих обсуждений и дебатов по поводу вотума недоверия правительству в своей заключительной речи премьер-министр Ион Кику сказал, что парламентариям должно быть стыдно за то, что происходило во время заседания.

    Премьер-министр добавил, что он будет продолжать работать со своей командой для управления ситуацией в стране. 

    «Эта команда делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Независимо от вашего голоса, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ситуация не ухудшилась. Я говорю как член этой команды. Как человек, я пытаюсь понять, что граждане Республики Молдова видели по телевизору. Они видели нас, цвет нации, который должен решать их проблемы. Нам должно быть стыдно за то, что мы показали в зале заседаний. Если нам не будет стыдно, люди в этой стране не станут жить лучше», - сказал Кику.

    Напомним, что вчера, 20 июля, депутаты собрались на пленарном заседании, чтобы обсудить вотум недоверия против правительства Кику. Премьер-министр пришел в парламент, чтобы представить отчет исполнительной власти, а также ответить на вопросы парламентариев. Однако вотум не набрал достаточного количества голосов депутатов.

     