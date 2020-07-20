Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В парламенте сегодня могут рассмотреть вотум недоверия правительству

    20.07.2020 09:07 TVC21 Новости - Политика

    Сегодня, 20 июля, состоится заседание постоянного бюро парламента, которое попытается организовать проведение пленарного заседания Законодательного органа, чтобы обсудить вотум недоверия, выдвинутый правительству.

    Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает agora.md

    «Мне сообщили, что сегодня в 10 часов будет созвано Постоянное бюро парламента с предложением провести заседание Законодательного органa с целью рассмотрения вотума недоверия. Поэтому сегодня, если Постоянное бюро примет решение, будут проведены соответствующие прения. Конечно, в этих условиях правительство должно изменить свою повестку дня, чтобы участвовать в этом демократическом процессе. В зависимости от результатов, мы будем принимать последующие решения для планирования мероприятий», - сказал Кику.

    Следует отметить, что сегодня утром у двух депутатов от оппозиции был выявлен COVID-19, а у нескольких парламентариев поднялась температура, и они должны пройти тестирование на новый коронавирус. В этих обстоятельствах оппозиция может не найти достаточного количества голосов, чтобы проголосовать по вотуму.

    Для отставки правительства требуется не менее 51 голоса.

     