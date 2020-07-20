В парламенте сегодня могут рассмотреть вотум недоверия правительству

Сегодня, 20 июля, состоится заседание постоянного бюро парламента, которое попытается организовать проведение пленарного заседания Законодательного органа, чтобы обсудить вотум недоверия, выдвинутый правительству.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает agora.md

«Мне сообщили, что сегодня в 10 часов будет созвано Постоянное бюро парламента с предложением провести заседание Законодательного органa с целью рассмотрения вотума недоверия. Поэтому сегодня, если Постоянное бюро примет решение, будут проведены соответствующие прения. Конечно, в этих условиях правительство должно изменить свою повестку дня, чтобы участвовать в этом демократическом процессе. В зависимости от результатов, мы будем принимать последующие решения для планирования мероприятий», - сказал Кику.

Следует отметить, что сегодня утром у двух депутатов от оппозиции был выявлен COVID-19, а у нескольких парламентариев поднялась температура, и они должны пройти тестирование на новый коронавирус. В этих обстоятельствах оппозиция может не найти достаточного количества голосов, чтобы проголосовать по вотуму.

Для отставки правительства требуется не менее 51 голоса.