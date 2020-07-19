Вартанян: Ответственность за хаос в стране ляжет на Санду и Нэстасе

Гайк Вартанян, депутат парламента РМ от ПСРМ считает, что если правительство уйдет в отставку, то на Санду и Нэстасе ляжет вся ответственность за хаос в стране.

Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"То, что сейчас происходит в парламенте, далеко от интересов граждан. Этот вотум недоверия, запущенный альянсом хаоса (именно так мы называем альянс Санду, Канду, Плаха, Шор), даже если наберутся чудесным образом откуда-то два голоса, правительство отправится в отставку, я сомневаюсь, что госпожа Санду проголосует за новое правительство с Канду и Шором. Мы останемся без нового правительства", - заявил Вартанян, пишет point.md.

Он добавил, что вся ответственность за хаос, в стране, за то, что страна останется без правительства в этот тяжелый период, ляжет на Санду и Нэстасе.