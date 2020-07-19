Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Вартанян: Ответственность за хаос в стране ляжет на Санду и Нэстасе
    Гайк Вартанян, депутат парламента РМ от ПСРМ считает, что если правительство уйдет в отставку, то на Санду и Нэстасе ляжет ...
    7
    Слусарь: Мы можем нейтрализовать попытки группы Pro Moldova торговаться
    Депутат Платформы DA Александр Слусарь сказал, что у них есть план Б, который позволит нейтрализовать попытки торговаться ...
    11
    Демидецкий: У Молдовы нет будущего без решения приднестровского вопроса
    Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий отметил, что только лживый человек может утверждать, что миротворцы, ...
    30
    Правительство заняло 3 миллиарда леев у банков Молдовы
    По данным Министерства финансов, за первые шесть месяцев этого года внутренний государственный долг по номинальной ...
    83
    Рейсы Кишинев-Лиссабон будут выполняться с ограничениями
    Перевозчик Air Moldova сообщает, что рейсы из Республики Молдова в Лиссабон будут выполняться с определенными ограничениями. На ...
    145
    PAS выдвинула кандидатуру Майи Санду на пост президента
    Фото: TVC21 Майя Санду стала кандидатом от Партии "Действие и солидарность" (PAS) на предстоящих президентских выборах, ...
    169
    Канду: Pro Moldova готова поддержать выдвижение Нэстасе на должность премьер-министра
    Лидер Pro Moldova Андриан Канду рассказал, что группа Pro Moldova готова поддержать выдвижение Андрея Нэстасе на должность премьер-министра. ...
    190
    Тулбуре: На выборах будет разделение по вопросу отношения к Плахотнюку
    Фото: TVC21 Бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре считает, что на президентских ...
    340
    Канду: Я не обсуждаю с Плахотнюком политическую повестку дня в Молдове
    Андриан Канду рассказал, что бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк не дает ему советы, как действовать формированию Pro Moldova. ...
    126
    Тулбуре: На выборах будет разделение по вопросу отношения к Плахотнюку
    . Бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре считает, что на президентских выборах ...
    191

    • Вартанян: Ответственность за хаос в стране ляжет на Санду и Нэстасе

    19.07.2020 23:23 TVC21 Новости - Политика

    Гайк Вартанян, депутат парламента РМ от ПСРМ считает, что если правительство уйдет в отставку, то на Санду и Нэстасе ляжет вся ответственность за хаос в стране.

    Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    "То, что сейчас происходит в парламенте, далеко от интересов граждан. Этот вотум недоверия, запущенный альянсом хаоса (именно так мы называем альянс Санду, Канду, Плаха, Шор), даже если наберутся чудесным образом откуда-то два голоса, правительство отправится в отставку, я сомневаюсь, что госпожа Санду проголосует за новое правительство с Канду и Шором. Мы останемся без нового правительства", - заявил Вартанян, пишет point.md.

    Он добавил, что вся ответственность за хаос, в стране, за то, что страна останется без правительства в этот тяжелый период, ляжет на Санду и Нэстасе.

     

     