Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Вартанян: Ответственность за хаос в стране ляжет на Санду и Нэстасе
    Гайк Вартанян, депутат парламента РМ от ПСРМ считает, что если правительство уйдет в отставку, то на Санду и Нэстасе ляжет ...
    6
    Слусарь: Мы можем нейтрализовать попытки группы Pro Moldova торговаться
    Депутат Платформы DA Александр Слусарь сказал, что у них есть план Б, который позволит нейтрализовать попытки торговаться ...
    11
    Демидецкий: У Молдовы нет будущего без решения приднестровского вопроса
    Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий отметил, что только лживый человек может утверждать, что миротворцы, ...
    30
    Правительство заняло 3 миллиарда леев у банков Молдовы
    По данным Министерства финансов, за первые шесть месяцев этого года внутренний государственный долг по номинальной ...
    83
    Рейсы Кишинев-Лиссабон будут выполняться с ограничениями
    Перевозчик Air Moldova сообщает, что рейсы из Республики Молдова в Лиссабон будут выполняться с определенными ограничениями. На ...
    145
    PAS выдвинула кандидатуру Майи Санду на пост президента
    Фото: TVC21 Майя Санду стала кандидатом от Партии "Действие и солидарность" (PAS) на предстоящих президентских выборах, ...
    169
    Канду: Pro Moldova готова поддержать выдвижение Нэстасе на должность премьер-министра
    Лидер Pro Moldova Андриан Канду рассказал, что группа Pro Moldova готова поддержать выдвижение Андрея Нэстасе на должность премьер-министра. ...
    190
    Тулбуре: На выборах будет разделение по вопросу отношения к Плахотнюку
    Фото: TVC21 Бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре считает, что на президентских ...
    340
    Канду: Я не обсуждаю с Плахотнюком политическую повестку дня в Молдове
    Андриан Канду рассказал, что бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк не дает ему советы, как действовать формированию Pro Moldova. ...
    126
    Тулбуре: На выборах будет разделение по вопросу отношения к Плахотнюку
    . Бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре считает, что на президентских выборах ...
    191

    • Слусарь: Мы можем нейтрализовать попытки группы Pro Moldova торговаться

    19.07.2020 23:16 TVC21 Новости - Политика

    Депутат Платформы DA Александр Слусарь сказал, что у них есть план Б, который позволит нейтрализовать попытки торговаться группы Pro Moldova.

    Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

    Ведущая напомнила Слусарю о том, что ранее он заявлял, что Канду - чемпион по вранью. Слусарь также заявлял, что будь он генпрокурором, то давно пришел бы за Канду, пишет point.md.

    "Я и сейчас вам повторю, что я ждал прокурора за Канду еще в октябре 2019 года. Что вас смущает? Меня ничего не смущает", - отметил Слусарь.

    "Как вас не смущает, что с человеком, которого вы мечтали в наручниках доставить в тюрьму, вы сейчас ведете переговоры по составу нового правительства?", - спросила ведущая.

    Слусарь отметил, что они не ведут никаких переговоров по составу нового правительства.

    "Они пришли с вопросами по программе, мы ответили на эти вопросы. Мы сразу сказали: "Мы не обсуждаем ваше присутствие в правительстве и не подписываем с вами никаких соглашений". Мы не даем никаких гарантий, если завтра придет прокурор за Канду, мы проголосуем. Я жду давно этого прокурора. Мы готовы обсуждать программу правительства. Больше мы ничего не обсуждаем. Если появятся вопросы к профессионализму министров, мы готовы это обсудить. Других торгов не будет", - отметил Слусарь.

    Слусарь добавил, что он не верит никому.

    "Если появятся какие-то варианты от Pro Moldova, у нас есть план Б. Мы им четко сказали, что какие-то игры и манипуляции не пройдут", - добавил политик.

     

     