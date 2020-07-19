Слусарь: Мы можем нейтрализовать попытки группы Pro Moldova торговаться

Депутат Платформы DA Александр Слусарь сказал, что у них есть план Б, который позволит нейтрализовать попытки торговаться группы Pro Moldova.

Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

Ведущая напомнила Слусарю о том, что ранее он заявлял, что Канду - чемпион по вранью. Слусарь также заявлял, что будь он генпрокурором, то давно пришел бы за Канду, пишет point.md.

"Я и сейчас вам повторю, что я ждал прокурора за Канду еще в октябре 2019 года. Что вас смущает? Меня ничего не смущает", - отметил Слусарь.

"Как вас не смущает, что с человеком, которого вы мечтали в наручниках доставить в тюрьму, вы сейчас ведете переговоры по составу нового правительства?", - спросила ведущая.

Слусарь отметил, что они не ведут никаких переговоров по составу нового правительства.

"Они пришли с вопросами по программе, мы ответили на эти вопросы. Мы сразу сказали: "Мы не обсуждаем ваше присутствие в правительстве и не подписываем с вами никаких соглашений". Мы не даем никаких гарантий, если завтра придет прокурор за Канду, мы проголосуем. Я жду давно этого прокурора. Мы готовы обсуждать программу правительства. Больше мы ничего не обсуждаем. Если появятся вопросы к профессионализму министров, мы готовы это обсудить. Других торгов не будет", - отметил Слусарь.

Слусарь добавил, что он не верит никому.

"Если появятся какие-то варианты от Pro Moldova, у нас есть план Б. Мы им четко сказали, что какие-то игры и манипуляции не пройдут", - добавил политик.