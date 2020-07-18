Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • PAS выдвинула кандидатуру Майи Санду на пост президента

    18.07.2020 13:25 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Майя Санду стала кандидатом от Партии "Действие и солидарность" (PAS) на предстоящих президентских выборах, которые состоятся этой осенью.

    Национальный политический совет PAS сегодня, 18 июля, в режиме онлайн, в котором приняли участие 134 члена, единогласно решил представить кандидатуру Майи Санду на президентских выборах в ноябре 2020 года, передает zdg.md

    «Мы готовы приложить все усилия, чтобы выиграть на президентских выборах вместе с Майей Санду, единственной кандидатурой, способной победить Игоря Додона», - сказал первый вице-председатель PAS Игорь Гросу.

    «Это большая честь для меня, но также и большая ответственность. Мы обязаны очистить страну от политиков, которые видят в Молдове бездонный мешок, помогающий им разбогатеть. Я уверена, что мы победим на этих выборах. Пришло время людей, которые знают, какой должна быть наша страна. Вместе мы будем работать для благосостояния страны, в которой есть сплоченные семьи, счастливые дети, где закон один для всех, а справедливость стоит на первом месте», - сказала Майя Санду.

     