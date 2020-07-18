Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Pro Moldova готова поддержать выдвижение Нэстасе на должность премьер-министра

    18.07.2020 13:22 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Pro Moldova Андриан Канду рассказал, что группа Pro Moldova готова поддержать выдвижение Андрея Нэстасе на должность премьер-министра.

    Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    Ведущая отметила, что с 2016 года Нэстасе настоятельно требовал, чтобы Андриан Канду и Илан Шор в наручниках были доставлены в тюрьму, а сейчас Канду готов даже поддержать выдвижение Нэстасе на должность премьер-министра.

    "Я объявлял от имени всей нашей команды, что мы поддержим любое правительство и любого премьер-министра, который будет предложен. Будет одно условие, связанное с качеством антикризисной программы, а также с профессионализмом министров в новом кабинете", - заявил Канду.

     

     