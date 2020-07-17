Додон – сотрудникам НБМ: Не надо было участвовать в краже миллиарда

Президент Молдовы Игорь Додон поддержал идею принятия закона, согласно которому виновные сотрудники Национального банка (НБМ) будут оплачивать судебные издержки за свой счет, а не за счет НБМ.

Додон сказал в передаче "Президент отвечает" в пятницу в прямом эфире на своей страничке в Facebook, что считает неправильным и несправедливым, чтобы миллионы леев тратились на защиту в суде тех, кто причастен к краже из банков в 2012-2015 гг. $1 млрд.

"Закон есть закон, он для всех - и для президента Республики Молдова, и для всех остальных, включая и сотрудников НБМ", - сказал президент.

По его словам, есть уголовные дела, и по ним должно быть проведено профессиональное расследование.

"Не надо было участвовать в краже $1 млрд из банков", - заметил Додон.

Накануне парламент принял в первом чтении поправки в закон о Национальном банке, которые предусматривают, что в случае признания судом виновности сотрудников НБМ, издержки в суде осуществляются за их счет. Инициатива этой законодательной инициативы принадлежит премьер-министру Иону Кику, которого возмутил тот факт, что защита в судах тех, "кто причастен к краже из банков $1 млрд осуществляется на деньги НБМ.

Министр юстиции Фадей Нагачевски заявил в парламенте, что поправки в закон о НБМ" концептуально согласованы с МВФ". По его словам, они не противоречат комитету "Базель-III"