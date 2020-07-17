Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон – сотрудникам НБМ: Не надо было участвовать в краже миллиарда

    17.07.2020 15:23 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон поддержал идею принятия закона, согласно которому виновные сотрудники Национального банка (НБМ) будут оплачивать судебные издержки за свой счет, а не за счет НБМ.

    Додон сказал в передаче "Президент отвечает" в пятницу в прямом эфире на своей страничке в Facebook, что считает неправильным и несправедливым, чтобы миллионы леев тратились на защиту в суде тех, кто причастен к краже из банков в 2012-2015 гг. $1 млрд. 

    "Закон есть закон, он для всех - и для президента Республики Молдова, и для всех остальных, включая и сотрудников НБМ", - сказал президент.

    По его словам, есть уголовные дела, и по ним должно быть проведено профессиональное расследование.

    "Не надо было участвовать в краже $1 млрд из банков", - заметил Додон.

    Накануне парламент принял в первом чтении поправки в закон о Национальном банке, которые предусматривают, что в случае признания судом виновности сотрудников НБМ, издержки в суде осуществляются за их счет. Инициатива этой законодательной инициативы принадлежит премьер-министру Иону Кику, которого возмутил тот факт, что защита в судах тех, "кто причастен к краже из банков $1 млрд осуществляется на деньги НБМ.

    Министр юстиции Фадей Нагачевски заявил в парламенте, что поправки в закон о НБМ" концептуально согласованы с МВФ". По его словам, они не противоречат комитету "Базель-III"

     