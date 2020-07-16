Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: ”Dodon pleacă” политическая акция, не имеющая юридической силы

    16.07.2020 16:07 TVC21 Новости - Политика

    ”Dodon pleacă” («Додон уходи» - прим.ред) Это политическая акция, не имеющая никакой юридической силы, направленная на ослабление политической легитимности президента Игоря Додона в глазах избирателей. Такое пояснение дал председатель партии PRO MOLDOVA Андриан Канду в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    «Эта акция не имеет никакой юридической силы и имеет исключительно политический характер. Цель – политически ударить по легитимности Игоря Додона, сплотить общество, сплотить политический класс.  Я общался и ещё общаюсь с некоторыми политическими движениями, чтобы они подключились к этой акции. Мы специально её разрабатывали таким образом, чтобы не было нашего бренда и наших цветов, чтобы другие политические силы тоже могли поддержать эту акцию. Я надеюсь, что на следующей неделе уже будут и первые политические результаты наших переговоров с другими политическими партиями», сказал Канду.

    Лидер PRO MOLDOVA подчеркнул, что когда люди подписываются, они указывают только имя, фамилию и населенный пункт проживания, так как они не имеют право по закону собирать иную информацию о гражданах.

    На вопрос ведущей «сколько стоит эта политическая кампания?», Канду ответил: «Мы посчитали смету около ста тысяч леев, но на сегодня было оплачено только 20 тысяч. Деньги вносятся депутатами или членами партии».

     

    Обновлено ( 16.07.2020 18:10 )  