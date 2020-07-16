Канду: ”Dodon pleacă” политическая акция, не имеющая юридической силы

”Dodon pleacă” («Додон уходи» - прим.ред) Это политическая акция, не имеющая никакой юридической силы, направленная на ослабление политической легитимности президента Игоря Додона в глазах избирателей. Такое пояснение дал председатель партии PRO MOLDOVA Андриан Канду в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

«Эта акция не имеет никакой юридической силы и имеет исключительно политический характер. Цель – политически ударить по легитимности Игоря Додона, сплотить общество, сплотить политический класс. Я общался и ещё общаюсь с некоторыми политическими движениями, чтобы они подключились к этой акции. Мы специально её разрабатывали таким образом, чтобы не было нашего бренда и наших цветов, чтобы другие политические силы тоже могли поддержать эту акцию. Я надеюсь, что на следующей неделе уже будут и первые политические результаты наших переговоров с другими политическими партиями», сказал Канду.

Лидер PRO MOLDOVA подчеркнул, что когда люди подписываются, они указывают только имя, фамилию и населенный пункт проживания, так как они не имеют право по закону собирать иную информацию о гражданах.

На вопрос ведущей «сколько стоит эта политическая кампания?», Канду ответил: «Мы посчитали смету около ста тысяч леев, но на сегодня было оплачено только 20 тысяч. Деньги вносятся депутатами или членами партии».