Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе о выдвижении вотума недоверия: В историю войдут смелые люди

    16.07.2020 15:25 TVC21 Новости - Политика

    Нэстасе приветствовал решение партии «Действие и солидарность» подписать вотум недоверия, выдвинутый Платформой DA правительству Иона Кику.

    «Наши коллеги из ПДС приняли приглашение и подписали вотум недоверия против этого правительства. То, что произошло сегодня, абсолютно естественно и рационально. Благоразумие восторжествовало. Я хочу, чтобы мы продолжали оставаться едиными.

    Мы показали, что это возможно, с достоинством и правдой! Перестаньте верить тем, кто полагается на всевозможные оправдания и предлоги. В историю войдут не колеблющиеся, а смелые», - сказал Нэстасе в прямом эфире в Facebook, сообщает unimedia.info

    Платформа DA выдвинула в парламенте вотум недоверия правительству Кику. Текст документа был представлен на пленарном заседании вице-председателем парламента Александром Слусарем и будет зарегистрирован в секретариате.

     