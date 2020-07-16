Нэстасе о выдвижении вотума недоверия: В историю войдут смелые люди

Нэстасе приветствовал решение партии «Действие и солидарность» подписать вотум недоверия, выдвинутый Платформой DA правительству Иона Кику.

«Наши коллеги из ПДС приняли приглашение и подписали вотум недоверия против этого правительства. То, что произошло сегодня, абсолютно естественно и рационально. Благоразумие восторжествовало. Я хочу, чтобы мы продолжали оставаться едиными.

Мы показали, что это возможно, с достоинством и правдой! Перестаньте верить тем, кто полагается на всевозможные оправдания и предлоги. В историю войдут не колеблющиеся, а смелые», - сказал Нэстасе в прямом эфире в Facebook, сообщает unimedia.info

Платформа DA выдвинула в парламенте вотум недоверия правительству Кику. Текст документа был представлен на пленарном заседании вице-председателем парламента Александром Слусарем и будет зарегистрирован в секретариате.