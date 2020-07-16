Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В парламенте выдвинули вотум недоверия правительству Кику

    16.07.2020 11:34 TVC21 Новости - Политика

    Платформа DA выдвинула в парламенте вотум недоверия правительству Кику. Текст документа был представлен на пленарном заседании вице-председателем парламента Александром Слусарем и будет зарегистрирован в секретариате.

    По словам авторов текста, исполнительная власть во главе с Ионом Кику «продемонстрировала некомпетентность правительства и создала предпосылки для углубления кризиса во всех сферах общественной жизни», сообщает agora.md

    В то же время в тексте отмечается «систематическое нарушение законодательства, продвижение интересов групп людей, продвижение избирательной внешней политики, вмешательство в судебную систему и агрессивный контроль над институтами СМИ».

    Отметим, что документ был подписан депутатами Платформы DA, ПДС и депутатом Октавианом Цыку.

     