В парламенте выдвинули вотум недоверия правительству Кику

Платформа DA выдвинула в парламенте вотум недоверия правительству Кику. Текст документа был представлен на пленарном заседании вице-председателем парламента Александром Слусарем и будет зарегистрирован в секретариате.

По словам авторов текста, исполнительная власть во главе с Ионом Кику «продемонстрировала некомпетентность правительства и создала предпосылки для углубления кризиса во всех сферах общественной жизни», сообщает agora.md

В то же время в тексте отмечается «систематическое нарушение законодательства, продвижение интересов групп людей, продвижение избирательной внешней политики, вмешательство в судебную систему и агрессивный контроль над институтами СМИ».

Отметим, что документ был подписан депутатами Платформы DA, ПДС и депутатом Октавианом Цыку.