Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Голоса за отставку правительства можно найти только в ДПМ

    16.07.2020 01:52 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    „Голоса за отставку правительства можно найти только в ДПМ, нет других политических фракций, где мы можем найти эти голоса”. Об этом заявила председатель ПДС Майя Санду в ходе передачи „Cutia Neagră”.

    Хотя и дискуссии с ДПМ не являются правильным решением, Майя Санду считает, что это „является относительно здоровым решением” для замены правительства.

    „Мы уже два месяца говорим не только о неспособности правительства и о том, что правительство должно быть отправлено в отставку, мы также обсуждаем тот факт, что этот парламент не представляет граждан и не функционирует, потому что не могут быть найдены хорошие решения для людей. Отсюда мы должны начинать. Правительство является лишь следствием парламента, который выглядит так, как выглядит, и был избран по правилам Плахотнюка. Настоящая оппозиция в парламенте имеет 26 голосов, и очень трудно найти реальное решение для этой ситуации”, - уточнила Майя Санду.

    Председатель ПДС утверждает, что правильное решение для отставки правительства пока не найдено, так как для этого недостаточно голосов.

    „Нам очень легко подписать это ходатайство. Мы хотим избавиться от этого порочного правительства. У каждого есть причины, почему это правительство должно быть отправлено в отставку. У нас должны быть голоса не только для внесения вотума недоверия, но и для того, чтобы отправить в отставку правительство. Иначе мы рискуем позволить этому никчемному правительству продемонстрировать тот же дешевый спектакль, как это было в случае попытки отставки министра здравоохранения”, - добавила Майя Санду.

     