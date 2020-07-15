Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Волницкий: Платформа «DA» сдвигается вправо и борется за унионистский электорат

    15.07.2020 13:27 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Прослеживается очень четкое стремление платформы ДА стать унионистским формированием. Визиты Андрея Нэстасе в Румынию вписываются именно в эту логику, в эту стратегию. И их месседж очень сильно поменялся в последнее время, он стал ближе унионистскому электорату. Такое мнение высказал политолог Игорь Волницкий в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    Волницкий ссылается на опросы, которые показывают, что на сегодняшний день унионистский электорат составляет около 20-30%. Платформа «Достоинство и правда» решила заручиться поддержкой этой части электората, так как с 2016 года этот электорат не имеет сильного политического формирования, которое бы продвигало его интересы.

    «Я думаю, что Андрей Нэстасе и его товарищи поняли, что нет смысла бороться на право-центристском сегменте за проевропейский электорат, а лучше разделить этот электорат на две части: пусть проевропейцы останутся с Майей Санду, Андрей Нэстасе и Платформа делают шаг вправо, чтобы получить весь унионистский электорат. Это очень большой потенциал и они нацелены на него», считает политолог.

     

    Обновлено ( 15.07.2020 13:29 )  