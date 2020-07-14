Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дьяков: У ДПМ будет свой кандидат на выборах президента

    14.07.2020 17:29 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков заявил, что у ДПМ будет свой кандидат на выборах президента. Об этом он заявил в понедельник вечером в ходе передачи на частном телеканале.

    По его словам, "партия не рассматривает возможность поддерживать на выборах кандидатуру президента Игоря Додона", передает infotag.md

    "У партии должен быть свой кандидат. Я считаю, что это должен быть председатель партии Павел Филип. Но мы этот вопрос еще не обсуждали, это решение должен принять Национальный совет партии", - сказал Дьяков.

    Он не подтвердил, но и не опроверг утверждения о том, что кандидатом на пост президента может стать он сам или вице-председатель парламента Моника Бабук.

    "На мой взгляд, было бы логично и правильно, чтобы на пост президента баллотировался председатель партии. Но я не могу сказать, согласится Филип или нет, так как мы это еще не обсуждали", - отметил лидер парламентской фракции ДПМ.

    Говоря о досрочных парламентских выборах, он сказал, что "этот парламент еще может поработать".

    "Пока есть парламентское большинство. Я не исключаю, что некоторые наши коллеги, которые ушли в группу Pro Moldova, могут вернуться в Демпартию. Мы открыты для этого, я знаю, что многие наши бывшие коллеги разочарованы и считают, что совершили ошибку. Бывает", - сказал Дьяков.

    По его мнению, если весной будут досрочные выборы, ДПМ к ним готова и должна получить хороший результат.

    "Я думаю, что Демпартия может получить на этих выборов никак не меньше десяти процентов голосов", - подчеркнул Дьяков.

     